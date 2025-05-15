Jamie Lee Curtis'ten 25 yaşında estetik itirafı: Hâlâ pişmanım

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis, kariyerinin başlarında estetik ameliyat yaptırmak için baskı hissettiğinden ve bunun daha sonra zihinsel olarak nasıl bir etki yarattığından bahsetti. 66 yaşındaki ABD'li oyuncu, henüz 25 yaşındayken 'Perfect' filminin setinde John Travolta ile birlikte rol aldığı sırada bir görüntü yönetmeninden görünüşüyle ​​ilgili bazı eleştirel yorumlar duyduktan sonra bıçak altına yattığını açıkladı.

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Curtis, yeni röportajında, görüntü yönetmeninin, "Evet, bugün onu çekmeyeceğim. Göz altları torbalı" dediğini anlattı. "Ben 25 yaşındaydım, bu yüzden onun bunu söylemesi çok utanç vericiydi. Sonuçta film biter bitmez estetik ameliyat oldum" diyen Curtis, gözlerindeki şişkinliği gidermek için estetik ameliyat olduğunu, ama sonunda ameliyatın iyi geçmediğini ve bugün bile hâlâ pişman olduğunu anlattı.

Jamie Lee Curtis, 'Perfect' filminde rol aldı

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"25 veya 26 yaşındayken yapmak isteyeceğiniz şey bu değil. Yaptırır yaptırmaz pişman oldum ve o zamandan beri de pişmanım" diyen oyuncu, doğal güzelliğin savunucusu haline geldiği için kararından her zamankinden daha fazla pişman olduğunu söyledi.

"Kadınlara 'Sen muhteşemsin ve olduğun gibi mükemmelsin' diyen gerçek bir savunucu oldum. Yani evet, benim için iyi bir şey değildi" diyen Curtis, estetik ameliyattan sonra ağrı kesicilere bağımlı hale gelmesinden dert yandı. Ünlü oyuncu, "Asla büyük gösterilere katılmadım. Çok sessizdim, kendimi gizledim; kesinlikle bir bağımlılık haline geldi" diye konuştu. İki çocuk annesi oyuncu, bu yıl, kötü alışkanlıklarından kurtulmasının 26'ncı yılını kutladı.