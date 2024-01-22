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        Haberler Dünyadan Jamie Dornan hastanelik olmuş - Magazin haberleri

        Jamie Dornan hastanelik olmuş

        'Grinin Elli Tonu' filmiyle tanınan Jamie Dornan'ın zehirli tırtıllar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:46
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        Zehirli tırtıllar hastanelik etmiş
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        41 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncu Jamie Dornan, sunucu Gordon Smart'ın da yer aldığı arkadaş grubuyla Portekiz’de tatildeyken hastalanmış.

        Gordon Smart

        İskoçya'da yayınlanan televizyon programı 'İyi, Kötü ve Beklenmedik'te konuşan Gordon Smart, kendisinin ve Jamie Dornan’ın zehirli tırtıllar nedeniyle hastanelik olduklarını söyledi.

        İlk gün harika vakit geçirdiklerini, ertesi gün tuhaf hissetmeye başladıklarını ve uzuvlarının uyuştuğunu söyleyen Gordon Smart, karıncalanma da yaşadıklarını belirtti.

        Jamie Dornan

        Babasının doktor olduğunu belirten Gordon Smart, kalp atış hızının yükselmesi sebebiyle kalp krizi geçirdiklerini düşündüğünü söyledi. Smart, kendisi ile Dornan'ın semptomlarının zehirli tırtıllardan kaynaklanmış olduğunu öğrendiğini ifade etti.

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        #Jamie Dornan

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