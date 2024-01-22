Jamie Dornan hastanelik olmuş

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41 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncu Jamie Dornan, sunucu Gordon Smart'ın da yer aldığı arkadaş grubuyla Portekiz’de tatildeyken hastalanmış.

Gordon Smart

İskoçya'da yayınlanan televizyon programı 'İyi, Kötü ve Beklenmedik'te konuşan Gordon Smart, kendisinin ve Jamie Dornan’ın zehirli tırtıllar nedeniyle hastanelik olduklarını söyledi.

İlk gün harika vakit geçirdiklerini, ertesi gün tuhaf hissetmeye başladıklarını ve uzuvlarının uyuştuğunu söyleyen Gordon Smart, karıncalanma da yaşadıklarını belirtti.

Jamie Dornan

Babasının doktor olduğunu belirten Gordon Smart, kalp atış hızının yükselmesi sebebiyle kalp krizi geçirdiklerini düşündüğünü söyledi. Smart, kendisi ile Dornan'ın semptomlarının zehirli tırtıllardan kaynaklanmış olduğunu öğrendiğini ifade etti.