Trabzonspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Doğru bilgi zamanı!"

Zaha iki gol attı, Barış Alper sağ tarafı otoban gibi yaptı. İlk golün asisti ondan geldi. Kerem Demirbay arkada oynamasına rağmen mükemmel bir gol pası verdi. Kaan Ayhan harika bir gol attı ve Cim-Bom’un iki topu da direkten döndü. Uzun zamandan beri böyle bir Galatasaray seyretmiyorduk. Demek ki bundan sonraki maçlarda Icardi tam hazır olana kadar, Zaha en uçtaki adam görevini iyi yapacak. (MİLLİYET)