James Webb'ten yeni görüntü: Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'nun, Jüpiter'e ait daha önce hiç paylaşılmamış görüntüleri paylaştı.

Bilim insanları, güneş sistemlerinin en büyük gezegenine ait yeni görüntüleri pazartesi günü yayınladılar.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Temmuz ayında çektiği fotoğraflarda Jüpiter'in kuzey ve güney ışıklarının, dönen kutup sisinin benzeri görülmemiş manzaralar yakalandı.

27 Temmuz 2022'de James Webb Uzay Teleskobu tarafından elde edilen görüntü, yaklaşık 1 milyon 609 km uzaklıktaki gözlemevinde çekildi.

"JÜPİTER'İ HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİK"

Associated Press'in aktardığına göre, California Üniversitesi'nden Imke de Pater yaptığı açıklamada "Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik. Bunların hepsi oldukça inanılmaz. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk." dedi.