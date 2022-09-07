James Webb Tarantula Nebulası'nı görüntüledi

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'nun Tarantula Nebulası'na ait görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan NASA, "Tarantula Nebulası'nı daha önce hiç görülmemiş binlerce genç yıldıza bakmak için bir dakikanızı ayırın. Galaksimizin yakınındaki en büyük ve en parlak yıldız oluşum bölgesi, bilinen en sıcak, en büyük kütleli yıldızlara ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı.

Tarantula Nebulası Dünya'dan yaklaşık 180 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

JÜPİTER'İ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz günlerde de Jüpiter'e ait daha önce hiç paylaşılmamış görüntüleri paylaşmıştı.

*Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.