James Webb Teleskobu "hayalet" nesneyi görüntüledi

REKLAM advertisement1

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen fotoğrafta gizemli ama tanıdık bir "hayalet" nesneyle karşılaşıldı.

Tozlu ve sönük galaksi, daha önceleri Hubble Uzay Teleskobu tarafından tamamen tespit edilememişti, ancak James Webb tarafından görüntülenebildi.

Büyük Patlama'dan (Big Bang) yaklaşık 1 milyar yıl öncesine dayanan AzTECC71'in yeniden ortaya çıkışı, gökbilimcileri heyecanlandırdı.

James Webb Teleskobu, AzTECC71'i daha önce hiç görülmemiş bir netlikte ortaya çıkardı. Gökbilimciler benzer galaksilerin daha yaygın olacağını düşünüyor.