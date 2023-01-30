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James Phelps ile Oliver Phelps'ten Türkiye'ye övgü

Harry Potter serisinde Weasley ikizleri 'Fred' ile 'George'u canlandıran İngiliz oyuncular James Phelps ile Oliver Phelps, sunuculuğunu üstlendikleri TV programları için Türkiye'yi ziyaret etti

Giriş: 30.01.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
James Phelps ile Oliver Phelps'ten Türkiye'ye övgü
HABERTURK.COM

Küresel ölçekte büyük ilgi gören 'Harry Potter'da 'Fred' ile 'George Weasley' adlı ikizleri canlandıran James ve Oliver Phelps kardeşler, 'Fantastik Arkadaşlar' adlı TV programı için Türkiye'ye geldi.

Birlikte çömlek yapan ve ardından hamama giden kardeşlerin sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlar yoğun ilgi gördü. 'Harry Potter'da birlikte çalıştıkları oyuncu Natalia Tena ile poz veren ikilinin derviş kostümleri ise hayranlarının beğenisini kazandı.

Türkiye'ye hayran kalan kardeşlerden James Phelps de "Türkiye harikaydın… Yemekler, manzara ve misafirperver insanlar unutulmaz" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.

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