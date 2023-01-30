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Küresel ölçekte büyük ilgi gören 'Harry Potter'da 'Fred' ile 'George Weasley' adlı ikizleri canlandıran James ve Oliver Phelps kardeşler, 'Fantastik Arkadaşlar' adlı TV programı için Türkiye'ye geldi.

Birlikte çömlek yapan ve ardından hamama giden kardeşlerin sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlar yoğun ilgi gördü. 'Harry Potter'da birlikte çalıştıkları oyuncu Natalia Tena ile poz veren ikilinin derviş kostümleri ise hayranlarının beğenisini kazandı.

Türkiye'ye hayran kalan kardeşlerden James Phelps de "Türkiye harikaydın… Yemekler, manzara ve misafirperver insanlar unutulmaz" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.

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