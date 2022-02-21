Ünlü müzik girişimcisi yaşamını yitirdi

Ed Sheeran, Jessie J., Skepta ve Dave gibi sanatçıların ünlü olmasını sağlayan Britanyalı müzik dahisi Jamal Edwards'tan acı haber geldi. Edwards'ın dün evinde ölü bulunduğu belirtildi.
ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR
Jamal Edwards'ın, ölmeden bir gün önce Londra'nın kuzeyinde yapılan bir konserde DJ olarak sahne aldığı öğrenildi. Yönetmen, yazar, DJ, girişimci ve tasarımcı da olan Jamal Edwards'ın vefat etme nedeni henüz bilinmiyor.
"EĞLENCE DÜNYASI EN PARLAK YILDIZLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ"
Ünlü girişimcinin ölüm haberi üzerine Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımda, "Britanya müziği ve eğlence dünyası en parlak yıldızlarından birini kaybetti." ifadelerini kullandı.
İngiliz futbolcu Reece James, "Huzur içinde yat Jamal Edwards..." mesajını yayınladı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Oyuncu Adam Deacon da Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Bugün en iyi arkadaşım Jamal Edwards’ın vefat ettiğine dair trajik haberi öğrendiğimde setteydim ve gerçekten çok üzgünüm. Jamal, bu sektörde tanıştığım en iyi, en mütevazı adamlardan biriydi." dedi.
BİRÇOK İSMİ ÜNLÜ YAPMAYI BAŞARMIŞTI
31 yaşında hayatını kaybeden genç müzik efsanesi Edwards, kurduğu YouTube kanalı sayesinde birçok ismi ünlü yapmayı başarmıştı.
İngiliz rap ve grime (elektronik müzük türü) müziğinde öncü bir isim olan Edwards, Galler Prensi Charles tarafından yönetilen ve gençlerin kendi şirketlerini kurmalarına yardımcı olan hayır kurumu "Prince's Trust"ın da elçisiydi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!