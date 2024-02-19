Jamal Aliyev ve Ece Dağıstan'dan 'Dünya Şarkıları'

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İngiltere Classic FM tarafından “30 yaş altı dünyanın önde gelen 30 müzisyeni” arasında gösterilen çellist Jamal Aliyev ve Viyana Müzik Akademisi konser piyanistliği eğitiminin ardından klasik ve çeşitli türlerdeki akustik projeleriyle müzikseverlerin yakından takip ettiği piyanist Ece Dağıstan, ortak projeleri “Dünya Şarkıları” ile Zorlu PSM’de!

Proje kapsamında verdikleri konserlerde ikili; Zülfü Livaneli şarkılarının klasik formdaki yeni düzenlemelerinden Astor Piazzolla’nın ölümsüz Libertango’suna, Fahir Atakoğlu imzalı Sultan’dan Georgy Sviridov’un The Snowstorm: Romance bestesine kadar geniş bir yelpazedeki eserleri, çello ve piyanoyla kendilerine özgü bir yorumla seslendiriyor.

Jamal Aliyev ve Ece Dağıstan’ın 24 Şubat 2024 Cumartesi akşamı saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde vereceği “Dünya Şarkıları” konserinin biletleri Passo'da satışa çıktı.