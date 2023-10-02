Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jake Abraham 56 yaşında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Jake Abraham hayatını kaybetti

        'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' filmindeki rolüyle tanınan oyuncu Jake Abraham, 56 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' filmindeki rolüyle tanınan Jake Abraham (56) hayatını kaybetti. Abraham, temmuz 2023'te ayında prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamış ve palyatif bakım gördüğünü söylemişti.

        Liverpool doğumlu oyuncu Jake Abraham'ın diğer rolleri arasında 'Channel 4' dizisi 'GBH', 'Mean Machine' ve 'Formula 51' dizi ve filmleri yer aldı.

        Jake Abraham ile çeşitli projelerde çalışan tiyatro yönetmeni ve yapımcısı Bill Elms, Liverpool Echo'ya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Ortak yapımcılığını üstlendiğim 'Twopence to Cross the Mersey' ve "Lennon's Banjo" gibi birkaç yapımda Jake ile çalışmaktan büyük zevk aldım. Harika bir aktördü ve sektördeki pek çok kişi tarafından çok seviliyordu. Çok özlenecek. Jake ile ilgili pek çok güzel anım var; o her zaman çok neşeliydi ve etrafında olmak eğlenceliydi. Hastalığını kamuoyuna açıkladığı için ona hayran kaldım, bu birçok kişi için fark yaratacak ve hayat kurtaracak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jake Abraham

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Habertürk Anasayfa