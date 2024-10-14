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        Haberler Gündem 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç tahliye edildi

        'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç tahliye edildi

        1 aydır cezaevinde bulunan 'Jahrein' lakaplı sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç tahliye edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 18:09 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:24
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        'Jahrein' tahliye edildi
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        Müstehcenlik suçundan tutuklanan "Jahrein" lakaplı Ahmet Sonuç tahliye edildi...

        Ahmet Sonuç, tutukluluk durumunun sona erdiğini sosyal medya hesabında paylaştığı "Tahliye" mesajı ile duyurdu.

        Twitch platformu üzerindeki oyun yayınlarıyla Jahrein ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, 13 Eylül tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü, yayıncı hakkında "müstehcenlik suçundan" işlem başlatıldığını açıklamıştı.

        Açıklamada "Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar (toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar) yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Ahmet Sonuç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştı.

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