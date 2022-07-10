27 yıl sonra döndü 0:00 / 0:00

İzzet Günay, 27 yıl sonra ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri olan Günay, gazete ilanıyla başladığı kariyerinde sanatın üç kulvarında da yer aldı. 1970'li yıllarda erotik filmlerde rol alması için teklifler alan İzzet Günay, ekonomik darboğazın tüm hışmına rağmen "Hayır" diyerek adını korumayı başardı

1994’te üniversiteden mezun olduktan sonra çalıştığım gazetede ‘Nerede O Eski Jönler?’ başlığı altında Yeşilçam’ın jönleriyle röportajlar yapmıştım. Amacım; bir yandan Türk sinemasının evrelerini gözden geçirmek, diğer yandan da jönlerin sinemanın yeni dönemine ayak uydurup uyduramadıklarını öğrenmekti.

Murat Soydan, Engin Çağlar, Tanju Korel, Ediz Hun, Tanju Gürsu ve İzzet Günay ile yaptığım röportajlardan çıkardığım sonuç, 1990’lı yıllarda Türk sinemasının içinde bulunduğu krizin de etkisiyle sinemadan uzak kalmalarıyla geçinmek için başka işlere yönelmelerinin jönlerimizin ruhunda derin yaralar açtığıydı.

Zira 1990’lı yıllarda çekilen film sayısı, sadece 505'ti.

İzzet Günay’ın Şişli’deki antikacı dükkânına giderek “İzzet Bey, ‘Nerede O Eski Jönler?’ içerikli röportajlar yapıyorum. Sizinle de konuşmak istiyorum” dediğimde “Tabii bizler eskidik değil mi?” diyerek gülümsedi. Sonra da kimlerle röportaj yaptığımı sordu.

Röportaj yaptığım jönlerin kimler olduğunu sıraladıktan sonra “Aralarında en eskisi benim. Çünkü diğer arkadaşlar zaman zaman sinemaya bir şeyler yapıyor. Ben hiç yapmıyorum. Otur haydi konuşalım” dedi.

Ben de henüz hazır olmadığımı, randevu almak için geldiğimi söyleyince “Ne hazırlığı yapacaksın?” dedi demesine ama ben ikna edip bir hafta sonrasına randevu istedim.

Ertesi günü Taksim’deki Atatürk Kütüphanesi’ne gidip gazete kupürlerinden İzzet Günay’ın haberlerini ve röportajlarını okudum.

Bir hafta sonra dükkânına tekrar gittiğimde sordu; “Allah aşkına ne hazırlığı yaptın?”

Kütüphaneye gidip hakkında yayımlanan haber ve röportajları okuduğumu söyleyince gülümseyerek “Tamam o zaman. Haydi aç bakalım teybini” dedi.

İzzet Günay’ın Türk sinemasındaki yerinden söz etmeye rakamlarla başlayalım.

Rol aldığı film sayısı... 119.

Filmlerin toplam süresi... 9.620 dakika.

Filmlerini yerinizden hiç kalkmadan peşi sıra izlemek isteseniz yaklaşık bir hafta sürer.

Filmlerinin negatiflerini uç uca ekleseniz 285 km uzunluğa erişir ki bu İstanbul ile Eskişehir arasındaki mesafeye tekabül eder.

İzzet Günay’ın Türk sinemasına bulunduğu katkıyı film bazında değerlendirmek istersek fenomen olmuş yapımlarının adını vermek yeterli olacaktır.

Vesikalı Yarim

Ağaçlar Ayakta Ölür

Şoför Nebahat

Tophaneli Osman

Kezban

Akşam Güneşi

Anadolu Çocuğu

Ağaçlar Ayakta Ölür (1964)

1934'te Sarıyer'de dünyaya gelen İzzet Günay, 13 yaşındayken babası Necati Günay'ı kaybettikten sonra 1949'da Heybeliada'daki Deniz Harp Okulu'na başladı. İki yıl sonra askerliğin kendisine göre olmadığını anlayan Günay, sınavlardan birinde kağıdı boş vermesiyle okuldan atıldı. Haydarpaşa Lisesi'ne başlayan İzzet Günay, başarısından dolayı sınıf atlatıldı.

İzzet Günay'ın kadrosunda yer aldığı Haydarpaşa Lisesi'nin okul takımının kalecisi sonraki yıllarda sinemada karakter oyuncusu olarak 169 filmde rol alacak olan Süleyman Turan'dı.

GAZETE İLANI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Liseden sonra İstanbul İmar Müdürlüğü'nün harita şubesinde çalışmaya başlayan İzzet Günay'ın amacı mimar olmaktır. Ne var ki mimarlık öğreniminin pahalı olmasından dolayı bu arzusunu gerçekleştiremedi. Askerlik dönüşü sonrası linyit kömürü ticaretiyle uğraşan Günay, 1957’de Taksim - Galatasaray arasında turlarken aldığı bir gazetede Haldun Dormen'in açtığı Dormen Tiyatrosu Okulu'nun ilanını gördü.

İzzet Günay, okula başvurmak için Küçük Sahne'ye girse de çekingenliğin etkisiyle kimseyle görüşemedi. Ertesi gün "Aman ne olacak? Bunda utanılacak bir durum yok" düşüncesiyle tekrar Küçük Sahne'ye giden Günay, yine çekingen davranarak kimseyle görüşmeden çıkmak istese de kapıda durduruldu. "Madem geldin, form doldur" denmesiyle başvuruda bulundu.

Uzun bir süre okula kabul edilip edilmediği yönünde cevap alamayan İzzet Günay, "Bari gidip çekimi için 50 lira harcadığım fotoğrafımı geri isteyeyim" düşüncesiyle yeniden Küçük Sahne'nin yolunu tuttu. Orada karşılaştığı Haldun Dormen'in başvuru formundaki fotoğrafından tanıyıp "Siz İzzet Günay değil misiniz?" demesine oldukça şaşıran Günay, meğerse okula bir gün önce kabul edilmiş. Dormen, "Biz de sana mektup yazacaktık" dedi. İzzet Günay'ın kariyeri Dormen Tiyatrosu'nun 'Kara Ağaçlar Altında' adlı oyundaki 'Şerif' rolüyle başladı. Daha sonra 100 lira maaşla tiyatronun kadrosuna alınan Günay, bu konuda "Başka tiyatroya gitseydim ne olurdu bilmiyorum ama Haldun Dormen gibi bir hayat adamının eline düşmem, her şeyin en iyi şekilde başlamasını sağladı" dedi.