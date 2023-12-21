İzzet Antebi: Sadece yemek yedik
Bir kadın arkadaşıyla birlikte Etiler'de görüntülenen İzzet Antebi, "Sadece yemek yedik" demekle yetindi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; mayısta Tuvana Türkay ile ilişkisini bitiren iş insanı İzzet Antebi, Etiler'deydi.
Antebi, bir mekandan çıkarken görüntülendi. İzzet Antebi, bir kadın arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı.
"TUĞÇE; HAYDİ, GEL"
Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan İzzet Antebi, otomobiline binerken, "Tuğçe; haydi, gel" diyerek, hanımefendinin adını deşifre etti.
"SADECE YEMEK YEDİK"
İzzet Antebi, gazetecilerin, "Mekândan gizli - saklı çıkış yapmaya çalıştınız" sözleri üzerine ise, "Sadece yemek yedik" ifadelerini kullandı.