İzzet Altınmeşe: Ben gençken daha yakışıklıydım - Magazin haberleri

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Usta sanatçı İzzet Altınmeşe, Twitter'dan oğlu Fırat Altınmeşe ile benzerliğine dair bir paylaşımda bulundu.

Altınmeşe, oğlunun fotoğrafı ile kendisinin yıllar önceki bir karesini kıyaslayarak, "Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece beni yok. Babasının oğlu..." ifadelerini kullandı.