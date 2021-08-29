İznik'te düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı

Edinilen bilgiye göre Çamoluk Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklığı bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine yangına İznik Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. İHA'nın haberine göre; 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.