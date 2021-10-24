İznik surlarında cansız beden bulundu

Olay gün saat 23.30'da İznik sahil yolunda bulunan tarihi Senato Sarayı mevkisinde meydana geldi.

Bir ihbarı değerlendiren polis, surlarda cansız beden buldu. Yenişehir nüfusuna kayıtlı Faruk Kartalmış'a (30) ait olduğu belirlenen cansız beden, savcılığın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Faruk Kartalmış'ın hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu belirlenirken, olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına alındı.