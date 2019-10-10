İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 772 bin TL'lik ceza - Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin koruma çalışmaları kapsamında kirliliğe neden olan gemileri cezalandırıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesinde bir limanda bulunan kuru yük gemisinin İzmit Körfezi’ni kirlettiği ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

Limana giderek inceleme yapan ekipler, kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğünü tespit etti. Gerekli numuneler ekipler tarafından alınarak Cook Islandd Bandıralı Queen Anatolia isimli 16 bin 761 grostonluk kuru yük gemisine 1 milyon 772 bin TL para cezası kesildi.

KİRLİ BALAST NEDİR?

Gemiden suya bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyudur.

DENİZ UÇAĞI İLE HAVADAN KONTROL

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilerin kabusu oldu. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet veren deniz uçağı, Cengiz Topel Havaalanı'ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.