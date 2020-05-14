İzmit Körfezi'nde atıklarla amansız mücadele - KOCAELİ

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önlemlerini de artıran ekipler, toplanan atıkların sağlıklı şekilde bertaraf edilmesini sağlıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait "Bilal Bey" ve "Aslan III" adlı lisanslı atık alım gemilerince İzmit Körfezi'ne giriş yapan gemilerden alınan sintine, slaç, atık yağ, çöp ve pis su gibi atıklar, Safi Port Derince Uluslararası Limanı içindeki "atık kabul tesisi"ne naklediliyor.Gemilerden yılda 10 bin metreküpün üzerinde atık alan ekipler ayrıca 4 deniz süpürgesiyle körfez yüzeyinde yüzer haldeki katı ve sıvı atıkları topluyor.- "Kovid-19 mücadelesi kapsamında önlemlerimizi artırdık"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Birol Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmit Körfezi'nde 35 liman, iskele ve platform bulunduğunu belirtti.Yılda yaklaşık 10 bin civarında geminin körfeze geldiğini aktaran Balcı, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gemilere 2 atık alım gemisiyle hizmet veriyoruz." dedi.Balcı, Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi kapsamında sintine, slaç, atık yağ, çöp ve pis su olmak üzere atıkları aldıklarını, deniz süpürgeleriyle de yüzer haldeki atıkları topladıklarını anlattı.Kovid-19 mücadelesi kapsamında önlemleri artırarak hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirten Balcı, şunları söyledi:"Kovid-19 mücadelesi kapsamında, gemilerimiz dezenfekte edilmeden limandan ayrılmıyor. Bunun dışında personelimize kişisel koruyucu kıyafetleri giydiriliyor. Eldiven, maske ve özel kıyafetlerle göreve çıkıyorlar. Bu dönemde ayrıca Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden serbest pratika belgesi almamış hiçbir gemiye hizmet vermiyoruz. Hizmet verirken de bu atıkların özel poşetler içinde olmasını istiyoruz. Kurala uyulmuyorsa bu atıkları da almıyoruz. Atıklara personelimiz müdahale etmiyor. Mümkün olduğu kadar gemiden gemiye, el sürmeden bu atıkları alıyoruz."
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