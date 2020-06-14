Edinilen bilgiye göre, İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tiriz çalışmalar neticesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, 39 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında 2 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.