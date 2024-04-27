İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki büyük yangın kontrol altına alındı

angın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda meydana geldi. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı ve soğutma çalışmalarına geçildiği yangın nedeniyle depoda büyük çaplı maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre yangında bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi. Yaralının durumunun hayati tehlike içermediği ve bilincinin de açık olduğu belirtildi.