İzmir'de kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı´da bir depo içerisinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler belirlenen adreste 2 ayrı depoya baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda toplam bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ö.G.´nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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