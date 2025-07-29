İzmirlileri büyük bir su kesintisi bekliyor. Konu ile ilgili açıklama İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (İZSU) geldi. Yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz Salı günü İzmir'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak kesintinin 22 saat süreceği ifade edildi. Kesinti yapılacak mahalleler de belli oldu. İZSU, tam 21 mahalleye su verilmeyeceğini duyurdu. İşte, 29 Temmuz 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak mahalleler...