İzmir Tire Belediyesi hangi partide? İzmir Tire Belediye başkanı kimdir? İzmir Tire Belediye başkan adayları
İzmir Tire Belediyesi hangi partide? İzmir Tire Belediye Başkanı kimdir? İzmir Tire Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Tire Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Tire Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Tire yerel seçim sonuçları..
İzmir Tire BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Tire Belediye Başkanlığını 25486 alınan oy ve %46.06 oy oranı ile İYİ Parti adayı Salih Atakan Duran kazanmıştır.
Tire Belediye Başkanlığı Oy Oranları
İYİ Parti %46.06
Adalet ve Kalkınma Partisi %43.04
Demokratik Sol Parti %8.25
Demokrat Parti %0.96
Saadet Partisi %0.61
Bağımsız Aday %0.62
Büyük Birlik Partisi %0.42
Vatan Partisi %0.33
Bağımsız %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi %0.15
İzmir Tire BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİDAHİ ZEYNEL BAKICI - AK Parti İzmir Tire Belediye Başkan Adayı HAYATİ OKUROĞLU - CHP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı ARİF DEMİRKAN - MHP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı SALİH ATAKAN DURAN - İYİ Parti İzmir Tire Belediye Başkan Adayı İNCİLAY ESEN - VATAN İzmir Tire Belediye Başkan Adayı HASAN CAN - VATAN İzmir Tire Belediye Başkan Adayı SUAT ŞAHİN - HKP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AKKUŞ - DEVA İzmir Tire Belediye Başkan Adayı BERKANT İNCEKARA - DP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı CELALETTİN ÇINAR - HÜDAPAR İzmir Tire Belediye Başkan Adayı HASAN HARMANKAYA - YENİDEN REFAH İzmir Tire Belediye Başkan Adayı HALİL BUDAK - Gelecek Partisi İzmir Tire Belediye Başkan Adayı TURHAN GÜRAKSIN - ZP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı ADNAN GÜRCAN DALICI - HKP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı NEJLA SAL - TKP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı MEHMET KESKİN - OCAK İzmir Tire Belediye Başkan Adayı MEHMET DAL - BĞMSZ İzmir Tire Belediye Başkan Adayı AYŞE CEREN YAZICI - TKP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN GÜNAYDIN - SP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı UĞUR KAYA - DSP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı BAYRAM UZUNAY - BTP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı FATMA YILDIRIM - DEVA İzmir Tire Belediye Başkan Adayı SERKAN ESEN - ZP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı AYŞE ÖZDAMAR - DEM Parti İzmir Tire Belediye Başkan Adayı HALİL YALÇINKAYA - SP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı MEMET ALİ ÖZTÜRK - TİP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı UĞUR FIRAT - TİP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÇEVİK - HÜDAPAR İzmir Tire Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ÖZTÜRK - HÜDAPAR İzmir Tire Belediye Başkan Adayı SEDAT TURAN - DEM Parti İzmir Tire Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Tire Belediye Başkan Adayı
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