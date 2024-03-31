İzmir Kınık Belediyesi hangi partide? İzmir Kınık Belediye başkanı kimdir? İzmir Kınık Belediye başkan adayları
İzmir Kınık Belediyesi hangi partide? İzmir Kınık Belediye Başkanı kimdir? İzmir Kınık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Kınık Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Kınık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Kınık yerel seçim sonuçları..
İzmir Kınık BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Kınık Belediye Başkanlığını 10292 alınan oy ve %53.20 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Sadık Doğruer kazanmıştır.
Kınık Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %53.20
Cumhuriyet Halk Partisi %45.42
Bağımsız %0.77
Saadet Partisi %0.40
Vatan Partisi %0.35
Demokrat Parti %0.33
Demokratik Sol Parti %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi %0.08
İzmir Kınık BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSAMİ MOLLAAHMET - AK Parti İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı SEMA BODUR - CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı OLCAY ORAL - İYİ Parti İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı OSMAN ZEKİ ERGİN - MEMLEKET İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı ONUR İSMET DAL - VATAN İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı AYHAN VURANEL - DSP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı SENGÜL SÖGÜT - HKP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN - DEVA İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı SEVDA KIRAN - TKP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı HASAN HÜSEYİN LEVENT - YENİDEN REFAH İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı KADİR BOYALICI - ZP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı İSMAİL AYKAN CERAN - DEVA İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı BUSE KAYAN - HKP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı İSMAİL YASSIKAYA - MP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı MUHAMMED DEMİR - OCAK İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı YILDIZ BİLDİK - TKP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı SUAT SAVUT - SP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı ŞEHMUS SUNA - HÜDAPAR İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı ENVER KIRMIZI - DP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı ÜLKÜ ÇOBAN - MP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı SERDAR GÜNAY - BTP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı EBUBEKİR TURAN - DEM Parti İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı ELBİRAN YAŞAR - DEM Parti İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı SEFA KÖKEN - TİP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı MEHMET AKİF ÖPÖZ - DEVA İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN ŞENCAN - TİP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı DUYGU DAĞ - MİLLİYOL İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı AYŞE FİDAN - ANAP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı
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