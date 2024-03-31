İzmir Karşıyaka Belediyesi hangi partide? İzmir Karşıyaka Belediye başkanı kimdir? İzmir Karşıyaka Belediye başkan adayları
İzmir Karşıyaka Belediyesi hangi partide? İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı kimdir? İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Karşıyaka Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Karşıyaka Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları..
İzmir Karşıyaka BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığını 159650 alınan oy ve %70.85 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Cemil Tugay kazanmıştır.
Karşıyaka Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %70.85
Adalet ve Kalkınma Partisi %20.25
İYİ Parti %5.73
Bağımsız Aday %0.96
Saadet Partisi %0.48
Bağımsız %0.39
Demokratik Sol Parti %0.37
Vatan Partisi %0.35
Demokrat Parti %0.28
Büyük Birlik Partisi %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi %0.12
Bağımsız Aday %0.02
İzmir Karşıyaka BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİİSMAİL ÇİFTÇİOĞLU - AK Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı BEHİCE YILDIZ ÜNSAL - CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı YETKİN HAFIZOĞLU - İYİ Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı OSMAN ZEKİ ERGİN - MEMLEKET İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN CEM ZEREN - VATAN İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı SEDAT ATAK - DSP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı SENGÜL SÖGÜT - HKP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN - DEVA İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı SEVDA KIRAN - TKP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı OZAN GANİÜSMEN - SP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı SEDAT ÜZEN - ZP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı ALP İÇEN - TİP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı BUSE KAYAN - HKP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İSMAİL YASSIKAYA - MP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı MURAD İDİKURT - Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı YASEMİN TOPÇU - DSP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı MAKBULE ÜNVERİCİ - BTP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı ZEKERİYA YILMAZ - SP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı SERKAN ATİKOL - OCAK İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı SEFA PİŞKİN - MP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı OYA KIZILKAYA ZEYREK - DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı AYKUT İZZET TENLİ - AB İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı CENGİZ GÖKBAYRAK - ZP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN METİNLER - DP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı OLCAY ÖZTEMEL - DEVA İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı ERCAN GÜÇ - YENİDEN REFAH İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı MEHMET SÖĞÜT - HÜDAPAR İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı
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