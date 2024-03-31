İzmir Dikili Belediyesi hangi partide? İzmir Dikili Belediye başkanı kimdir? İzmir Dikili Belediye başkan adayları
İzmir Dikili Belediyesi hangi partide? İzmir Dikili Belediye Başkanı kimdir? İzmir Dikili Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Dikili Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Dikili Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Dikili yerel seçim sonuçları..
İzmir Dikili BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Dikili Belediye Başkanlığını 16484 alınan oy ve %57.70 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Adil Kırgöz kazanmıştır.
Dikili Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %57.70
Milliyetçi Hareket Partisi %39.30
Bağımsız %2.28
Saadet Partisi %1.00
Demokratik Sol Parti %0.96
Vatan Partisi %0.48
Demokrat Parti %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi %0.11
İzmir Dikili BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİADİL KIRGÖZ - CHP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı SEMA AKINCI - MHP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı GÜNEY TANER ŞEN - İYİ Parti İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı ETHEM UYSAL - MEMLEKET İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı BAİTTİN ERBEY - VATAN İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı TUĞÇE ACAROĞLU - BĞMSZ İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı SEMRA DALICI - HKP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı YAKUP ATEŞ - DEVA İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı FATİH SELEN - DP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı MEHMET KAYA - HÜDAPAR İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı ORHUN BENLİCAN - ZP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı ORHAN AKINCI - TİP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı TUBA KAYA - HKP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı ERGÜN BOYACIOĞLU - MP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı ATEŞ ERTOŞİ - Gelecek Partisi İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı BARKIN KESİCİ - DSP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı MEHMET AKİF ALPSAR - TKP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı MUSTAFA İNAN - SP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DEMİREL - OCAK İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı BARIŞ İPEK - EMEP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı AHMET YUSUF MUHCU - BTP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı SEDAT BATU - ZP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı SİNAN ÖZER - DEM Parti İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı ADNAN ÇAM - YENİDEN REFAH İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı AYŞEGÜL PABUŞÇU - DEVA İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı SALİM AY - YENİDEN REFAH İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı EMRULLAH KAPAR - HÜDAPAR İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı RECEP ÇAKILKAYA - ANAP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı
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