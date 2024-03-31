İzmir Çiğli Belediyesi hangi partide? İzmir Çiğli Belediye başkanı kimdir? İzmir Çiğli Belediye başkan adayları
İzmir Çiğli Belediyesi hangi partide? İzmir Çiğli Belediye Başkanı kimdir? İzmir Çiğli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Çiğli Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Çiğli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Çiğli yerel seçim sonuçları..
İzmir Çiğli BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Çiğli Belediye Başkanlığını 75697 alınan oy ve %62.08 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Selim Utku Gümrükçü kazanmıştır.
Çiğli Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %62.08
Adalet ve Kalkınma Partisi %34.27
Demokratik Sol Parti %1.19
Saadet Partisi %1.09
Büyük Birlik Partisi %0.55
Demokrat Parti %0.40
Vatan Partisi %0.27
Bağımsız %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi %0.14
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