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        Haberler Gündem İzmir Buca Belediyesi hangi partide? İzmir Buca Belediye başkanı kimdir? İzmir Buca Belediye başkan adayları

        İzmir Buca Belediyesi hangi partide? İzmir Buca Belediye başkanı kimdir? İzmir Buca Belediye başkan adayları

        İzmir Buca Belediyesi hangi partide? İzmir Buca Belediye Başkanı kimdir? İzmir Buca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Buca Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Buca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Buca yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:00
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        İzmir Buca Belediyesi hangi partide? İzmir Buca Belediye başkanı kimdir? İzmir Buca Belediye başkan adayları
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        İzmir Buca BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Buca Belediye Başkanlığını 143180 alınan oy ve %49.60 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Erhan Kılıç kazanmıştır.

        Buca Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Cumhuriyet Halk Partisi %49.60

        Adalet ve Kalkınma Partisi %44.20

        Demokratik Sol Parti %2.92

        Saadet Partisi %1.96

        Türkiye Komünist Partisi %0.41

        Demokrat Parti %0.39

        Vatan Partisi %0.26

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.14

        Bağımsız %0.13

        Bağımsız Aday %0.00

        İzmir Buca BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        ADNAN ÖZTEKİN - AK Parti İzmir Buca Belediye Başkan Adayı GÖRKEM DUMAN - CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı SUAT NEZİR - İYİ Parti İzmir Buca Belediye Başkan Adayı GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK - MEMLEKET İzmir Buca Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ÇALIŞKAN - VATAN İzmir Buca Belediye Başkan Adayı MEHMET VEFA DEMİR - BĞMSZ İzmir Buca Belediye Başkan Adayı BİRSEN ADEKA - HKP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı MUHAMMET YILMAZ - DEVA İzmir Buca Belediye Başkan Adayı DERYA YENTÜR - DP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ŞANİ - HÜDAPAR İzmir Buca Belediye Başkan Adayı ORHUN BENLİCAN - ZP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı BARAN KÖSEOĞLU - TİP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Buca Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ BAYSAL - BTP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı EMİR ALKIN TUNCAY - MP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı NUR ASLAN - OCAK İzmir Buca Belediye Başkan Adayı TAHSİN İLİK - DSP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı HAMZA FIRAT KULA - TKP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı SELÇUK KAVUŞAN - SP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı NEFİZE SELÇUK - EMEP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı NALAN EMİR - MP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı MELEK ÇELİK - BTP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DİNÇER - ZP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı HURŞİ ATAMAN - DEM Parti İzmir Buca Belediye Başkan Adayı ÜMİT TOKER - YENİDEN REFAH İzmir Buca Belediye Başkan Adayı MEHMET AYBAR UYGUR - DEVA İzmir Buca Belediye Başkan Adayı ÖZLEM AVCI - TİP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı VEDAT AKİZ - HÜDAPAR İzmir Buca Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Buca Belediye Başkan Adayı RECEP ÇAKILKAYA - ANAP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı

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