İzmir Bergama Belediyesi hangi partide? İzmir Bergama Belediye başkanı kimdir? İzmir Bergama Belediye başkan adayları
İzmir Bergama Belediyesi hangi partide? İzmir Bergama Belediye Başkanı kimdir? İzmir Bergama Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bergama Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bergama Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bergama yerel seçim sonuçları..
İzmir Bergama BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bergama Belediye Başkanlığını 33406 alınan oy ve %48.79 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hakan Koştu kazanmıştır.
Bergama Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %48.79
Cumhuriyet Halk Partisi %48.01
Büyük Birlik Partisi %1.02
Demokrat Parti %0.72
Saadet Partisi %0.68
Bağımsız %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi %0.22
Bağımsız Aday %0.18
Vatan Partisi %0.14
İzmir Bergama BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSADIK DOĞRUER - AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı TANJU ÇELİK - CHP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı NEZİH ÖZUYAR - İYİ Parti İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı ŞEVKET SALMAN - MEMLEKET İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ - VATAN İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı ERSİN DOĞAN - BĞMSZ İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı İSLAM ASLAN - HÜDAPAR İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı REFİK HAKAN TUFAN - DEVA İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı NURCAN TABAN - TKP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı HALİT GÜL - SP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı ORHUN BENLİCAN - ZP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı BURCU MUZAFFER YERELİ - DEVA İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ BAYSAL - BTP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı İBRAHİM MERT CEBECİ - MP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÇELİK - DEM Parti İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı BERK OYAR - DSP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı CANER YATAR - BTP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı FATMA DÜNDAR - SP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı KADER ÜRENTAY - OCAK İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı KEMAL AYDIN - EMEP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı ROJBİN TUFAN - DEM Parti İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı YILMAZ SEÇKİNER - AB İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı UĞUR PAÇALI - ZP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı KEMAL AYRİÇ - DP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı BUSE NUR TAŞKIRAN - AP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı MUTLU METİN - YENİDEN REFAH İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı REŞAT UŞAR - HÜDAPAR İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı FATMA SÖZER - ANAP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı
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