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        Haberler Yaşam İzmir Ödemiş'e özgü nohut mayalı ekmek coğrafi işaretle tescillendi

        İzmir Ödemiş'e özgü nohut mayalı ekmek coğrafi işaretle tescillendi

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde üretilen nohut mayalı ekmek, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:47
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        Nohut mayalı ekmek tescillendi
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        Ödemiş Ticaret Odası tarafından başvurusu yapılan coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlanması dolayısıyla, ilçedeki restoranda tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda konuşan Ödemiş Ticaret Odası Başkanı İbrahim Surav, nohut mayalı ekmeğin coğrafi işaretini aldıkları 6. ürün olduğuna dikkati çekti.

        Ödemiş yöresinin oldukça zengin bir mutfağa sahip olduğunu, buraya özgü birçok ürünün köklü tarihi bulunduğunu dile getiren Surav, gastronomik değerlerin geleceğe taşınması ve elde edilen katma değerin artırılması için çalıştıklarını söyledi.

        Surav, daha önce coğrafi işaret alan Ödemiş köftesi, Çavuşdağı kuru fasulyesi, Çekişte zeytinyağı, Ödemiş ipeği, Bozdağ kestane şekeri ile birlikte nohut mayalı ekmeğin de yurt içi ve dışında tanıtımına ağırlık vereceklerini belirtti.

        Kaymakam Fatih Aksoy da Küçük Menderes havzasının dünyanın en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, tescillenen lezzetlere yenilerinin ekleneceğine inandığını ifade etti.

        Toplantıya, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu da katıldı.

        Nohut mayası, buğday unu, tuz, zeytinyağı ve su kullanılarak yapılan Ödemiş nohut mayalı ekmeği, yaklaşık 1,5 kilogram olarak pişiriliyor. Hamuru sıkı, kabuğu kalın olan nohut mayalı ekmek, mayanın hazırlık aşamasından elde edilen nohut parçalarının hamura eklenmesiyle de benzerlerinden ayrılıyor.

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        #nohut mayalı ekmek
        #İzmir
        #Ödemiş
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