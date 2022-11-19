İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

AA

İzmir merkezli 10 ilde, "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve 16 Eylül'de başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle hareket ettiği belirlenen 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Eylül'de düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 19 kişinin ifadeleri ve şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucu zanlılarla birlikte hareket ettiği gerekçesiyle 15 Kasım'da İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise ifadesinin ardından salıverildi.

Şüphelilerin, dolandırıcılık amacıyla, kamu spotu olarak kullanılan "kadına karşı şiddete son" temalı site oluşturdukları tespit edildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van'da 16 Eylül'de eş zamanlı baskın düzenlemiş, operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmıştı.

"Yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilerin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından borsa yatırımlarına ilişkin paylaşımlarda bulundukları ve bu yolla kendileriyle temas kuranlardan, kazanç vadederek para topladıkları belirtilmişti.

Şüphelilerin kurdukları sistemde para kazanmış gibi gösterdikleri kişilerden ayrıca "vergi" ve "dosya masrafı" adı altında da para aldıkları da tespit edilmişti.

Zanlıların mağdurlara güven telkin etmek için üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resminin bulunduğu çeşitli belge ve fotoğrafları gönderdikleri ortaya çıkmıştı.

Şüphelilerden 7'si tutuklanmıştı. Genişletilen soruşturmada, 16 Eylül'de düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 19 kişinin ifadeleri ve şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucu zanlılarla birlikte hareket eden 20 kişi, 15 Kasım'da İzmir'in yanı sıra Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır ve Mardin'deki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, 15'i İzmir'de olmak üzere 121 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı belirlenmişti.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.