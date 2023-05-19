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İzmir Körfezi'nde yasa dışı 'midye' avcılarına suçüstü

İzmir Körfezi'nde, yasa dışı kara ve kıllı midye avcılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 1500 kilogram midye ele geçirildi, 3 kişiye toplam 20 bin 194 TL ceza kesildi

Giriş: 19.05.2023 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir Körfezi'nde yasa dışı 'midye' avcılarına suçüstü
İzmir Körfezi'nde yasa dışı 'midye' avcılarına suçüstü
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DHA

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bugün, İzmir Körfezi´nde yasa dışı kara ve kıllı midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler İ.D., S.Ü. ve A.E.´nin kaçak yollarla denizden midye çıkardığı tespit etti. Suçüstü yakalanan şüphelilerin körfeze dalarak midye topladığı belirlenirken, yapılan aramada ise 50 çuval içerisinde toplam 1500 kilogram midye ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca; 2 dalış kıyafeti, 1 dalış tüpü, 1 regülatör, 3 elek ve 1 kürek ele geçirilirken, 3 kişiye toplam 20 bin 194 TL para cezası uygulandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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