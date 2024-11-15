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        Haberler Gündem İzmir’de sağanak etkili oldu: Kemeraltı’nı su bastı, araçlar mahsur kaldı! - Gündem haberleri

        İzmir Kemeraltı’nı su bastı, araçlar mahsur kaldı

        İzmir'de öğleden sonra başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan cadde ve sokakları su bastı. Bir caddede biriken yağmur sebebiyle ise araçlar suda mahsur kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:06
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        İzmir'de sağanak etkili oldu
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        Kent genelinde öğleden sonra etkisini artıran kuvvetli sağanak sebebiyle Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı.

        Esnaf, biriken suları tahliye etmek için fırça ve süpürgelerle iş başına koyuldu. Kısa sürede taşan sular, hayatı olumsuz etkiledi.

        ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMA YETİŞTİ

        Öte yandan Yeşildere Caddesi’ni sağanak nedeniyle su bastı. Caddeyi basan su trafiği felç ederken, biriken suyun içerisine giren bir araç ve bir motosiklet yolda mahsur kaldı.

        Çevredeki vatandaşlar, mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına koştu.

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        #izmir sağanak
        #haberler
        #Kemeraltı
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