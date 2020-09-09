İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül’ü coşku dolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Evlerinize ve iş yerlerinize bayraklarınızı asın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin kurtuluşunun 98. yıl dönümü için sıkı pandemi önlemleri altında coşkulu bir program hazırladı. “9 Eylül Kuruluş ve Kurtuluşun Günü” adlı program 09.00’da Basmane Karakolu önünden 98. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak ve gün boyu sürecek etkinliklerin ardından Gündoğdu Meydanı’ndaki hologram gösterisiyle son bulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri 9 Eylül’ü coşkuyla kutlamaya çağırdı. Soyer,“Evlerimizde, iş yerlerimizde ve sokaklarda İzmir'in kurtuluşunu kutlayacağız. Nerede olursanız olsun coşkumuza katılın. Evlerinize ve iş yerlerinize bayraklarınızı asın" diye konuştu.

İZMİR'İN KURTULUŞU'NUN 98. YIL DÖNÜMÜ

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhası idi. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” tarihi emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun başkomutanlığına getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.

Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10.00'da İzmir'e girdi.

İkinci Tümen'in öncülüğünü yapmakla görevlendirilen Dördüncü Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafeddin Bey'in komutasında yaya olarak en önde giden sekiz er, Bornova'dan Halkapınar'a ilerleyişi sırasında Punta'daki Tuzakoğlu fabrikasına yaklaştıkları sırada fabrika pencerelerinden ani bir ateşe uğramıştır. Bu olayda 4 asker hayatını kaybetti ve hemen orada defnedildiler. İzmir'in kurtuluşu sırasında can veren askerlerin isimleri şöyledir: Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Ömer oğlu Hakkı (Sarıarslan),Nevşehirli Ahmet oğlu Seyit Mehmet ve Nevşehirli Ahmet oğlu Ahmet.

Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralanmıştı ancak Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hükümet Konağı'na bayrağın dikilmesinin hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükümet Konağı'nın hemen sağında yere alan ve günümüze ulaşmayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve takım komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.

Birinci Süvari Tümeni Komutanı Mürsel Paşa bir Fransız harp gemisi telsizi vasıtasıyla, İzmir’e girildiğini Ankara’ya bildirdi. Belkahve'den tarihi günü izleyen başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Fevzi ve İsmet paşalar olduğu halde, 10 Eylül sabahı İzmir'e girdi ve Fahrettin Paşa ile buluşarak doğruca Hükümet Konağı'na gitti. Konağın balkonundan, başarıyı millete mal eden kısa bir konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve, 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan Takip Harekâtı ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip harekatının başarı ile sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar Türk ordusu için hayati önem taşıyan diğer stratejik hedefler de İtilaf Devletlerinin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarılmıştır. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlatmış; Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını kazanmıştır.

9 EYLÜL ANITI

9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtuluşu sırasında şehit düşen dört askerin anısına, defnedildikleri Halkapınar Şehitliği'nde Dokuz Eylül Anıtı yaptırılmıştır. Şehitlikte Şair Necmettin Halil Onan'ın ünlü "Bir Yolcuya" adlı şiiri bir mermer üzerine yazılıdır.

İZMİR'İN KURTULUŞU ETKİNLİKLERİ İÇİN HAZIRLANILIYOR

Basmane Karakolu önünden başlayacak

İzmir’deki 9 Eylül programı sabah 09.00’da 98. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak. Basmane Karakolu önünden yola çıkacak kortejin son durağı Kültürpark Lozan Kapısı olacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanan yürüyüşte 350 metrelik bayrak taşınacak. 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma töreninin ardından Türk Yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşu yapacak. 11.15’te İzmir Valiliğinin önünde bayrak töreni düzenlenecek. 13.00’te Konak Atatürk Meydanı’nda, Atatürk Meydanı tabelaanıtı açılacak. 13.30’da Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda Geleneksel EfeZeybek buluşması yapılacak.

Nostaljik tramvay yola çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1900’lü yıllarda şehre hizmet eden tramvaylardan esinlenerek projelendirdiği Nostaljik Tramvay 15.00’te Alsancak Nostaljik Tramvay Durağı’nda tanıtılacak.

Duvar resmi yapılacak

16.00’da İkiçeşmelik’de 98. yıl onuruna Eşrefpaşa Caddesi üzerinde bulunan Görgülüoğlu İşhanı’nın 920 sokağa bakan duvarına bağımsızlık, özgürlük ve barış temalı bir duvar resminin çalışmalarına başlanacak. Çalışmanın 10 gün sürmesi planlanıyor.

“9 Eylül Kahramanları” paneli İzmir Sanat’ta

18.00’de İzmir Sanat’ta “9 Eylül Kahramanları” paneli var. Moderatörlüğünü 9 Eylül Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu'nun yapacağı panelde, 9 Eylül 1922’yi 9 Eylül kahramanlarının akrabaları atlatacak. Yine 18.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binasının zemin katında “Basında 9 Eylül” adlı açık hava sergisi açılacak.

Zeynep Türköz Tolga Çandar konseri Açık Hava’da

20.00’de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda pandemi önlemleri altında Kabile Dans Gösterisi yapılacak. Gösterinin hemen ardından 21.00’de Zeynep Türköz Tolga Çandar konseri yapılacak. Konser ücretsiz olacak. Ancak konseri izlemek isteyenlerin http://kultursanat.izmir.bel.tr adresinden QR kodlarını almaları gerekecek. Müzikseverler konsere QR kodlarını göstererek girebilecek.

Bayrak taşınacak

20.30’da yine pandemi koşulları altında Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadar simgesel olarak bayrak taşınacak. Yine 20.30’da Kültürpark Uzun Havuz’da “Arşiv Filmleri Eşliğinde Kent Mekanını Hatırlamak” filmi gösterilecek. Filmin ardından bir de panel düzenlenecek.

Türkiye’nin en büyük hologram gösterisi

21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda ışık gösterisi, 22.00’de hologram gösterisi yapılacak. Türkiye’nin en büyük hologram gösterisi, 1922’nin bağımsızlık ruhunu eş zamanlı olarak Gündoğdu Meydanı, Karşıyaka ve Karantina’ya taşıyacak. Gösteride yurdun geri alınışı su perdesi üzerinde canlandırılacak. 300 metrekarelik yüzeyde yapılacak hologram sunumu, 500 ton deniz suyunun devinmesini sağlayacak. Üç boyutlu modelleme tekniğiyle 10 metrelik Atatürk görseli oluşturulacak.

Anadolu Ateşi Torbalı’da

Yine 21.00’de Torbalı’da eski Sağlık Meslek Lisesi alanında Nebil Özgertürk’ün sunumuyla Anadolu Ateşi gösteri düzenleyecek. Pandemi önlemleri altında yapılacak gösteri ücretsiz.

Kurtuluş dergisi dağıtılacak

İzmir’in çeşitli noktalarında 9 Eylül için hazırlanan Kurtuluş dergisi dağıtılacak. Başyazısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından kaleme alınan dergi sanal olarak www.apikam.org.tr adresinden okunabilecek. 128 sayfalık dergide aralarında Prof. Dr. Ergun Aybars'ın da yer aldığı 15 akademisyen ve uzmanın makalesinin bulunuyor.