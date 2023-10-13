İzmir'in hazineleri gün yüzüne çıkarılıyor

Arkeologların son keşiflerinden biri de 1800 yıllık amfi tiyatrodaki gladyatör ya da vahşi hayvan dövüşleri gibi gösterileri izleyen seçkinlere özel "isim tahsisli localar" oldu. Öte yandan antik kent ve çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıl öncesine ait 8 yeni dini alan ile çok sayıda heykelciğe rastlandı.