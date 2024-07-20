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        Haberler Gündem İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 21:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 21:10
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        Bornova yangını kontrol altında
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        Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi yakınındaki ormanda, bugün saat 18.00'de yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi saat 18.06'da yaptı. Yangının söndürülmesi için bölgede 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 su ikmal aracı görevlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, yangın 19.30'da büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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        #İzmir
        #Bornova yangın
        #haberler
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