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        Haberler Gündem Çevre İzmir için su alarmı: 16 yılın en düşüğü | Son dakika haberleri

        İzmir'de su alarmı! Prof. Yaşar: 2008 sonrası en düşük seviye

        İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yıl bu dönemde yüzde 31.07 olan su seviyesi, yüzde 16.83'e kadar düştü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldiğine dikkati çekip, İzmir için tehlike çanlarının çaldığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:14
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        • 1

          İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yıl bu dönemde yüzde 31.07 olan su seviyesi, yüzde 16.83'e kadar düştü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir için tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

        • 2

          İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor.

        • 3

          Ancak bu yıl bölgede yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı. Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi.

        • 4

          İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan ve kentin yüzde 44'lük su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda geçen yıl bugüne göre yüzde 31.07 olan su seviyesi, yüzde 16.83'e düştü.

        • 5

          Tahtalı Barajı dışında üç barajda da düşüş yaşandı. Ürkmez Barajı'ndaki doluluk geçen yıl yüzde 16.75 iken bu sene 12.06'ya, Gördes Barajı'nda geçen yıl 3.96'yken bu sene 3.61'e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda geçen yıl 24.78 olan doluluk 11.48'e kadar geriledi.

        • 6

          İki barajda ise yükselme görüldü. Balçova Barajı'nın geçen yıl yüzde 15.26 olan su seviyesi yüzde 17.19'a, Güzelhisar Barajı'nın geçen yıl 60.45 olan doluluk oranı ise 67.85'ye kadar yükseldi.

        • 7

          TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldiğine dikkati çekti.

        • 8

          Prof. Dr. Yaşar, aralık ayına kadar su seviyesinin yüzde 10'lara düşmesini beklediğini belirterek, İzmir'in için tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

        • 9
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