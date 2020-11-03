Anne, baba ve 2 yaşındaki Ateş! Yürek yakan veda!

İHA

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğndeki depremde Mert ve Eda ile 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk, bulundukları Mansuroğlu Mahallesi Doğanlar apartmanının göçmesi sonucu enkaz altında kalmıştı.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Depremin ardından Küçükyumuk ailesinin yakınları kendilerine ulaşamazken, sosyal medya üzerinden ailenin kurtarılması için çağrı yapmıştı.

55'İNCİ SAATTE CANSIZ ÇIKARTILMIŞLARDI

İHA'da yer alan habere göre Doğanlar apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri 55 saatin sonunda enkaz altındaki aileye ulaştı. Ekipler baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk’un cansız bedenlerini enkaz altından çıkardı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDILAR

İzmir depreminde hayatını kaybeden Aydınlı Küçükyumuk ailesi için cenaze namazı Efeler Bey Camii’nde kılındı. Küçükyumuk Ailesi'nin yakınları tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından baba Mert Küçükyumuk Efeler Kemer Mezarlığı’nda, anne Eda ve 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk ise İzmir’in Bornova ilçesinde Yeni Hacılarkırı mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içerisinde defnedildi.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

Cenazeye depremde hayatını kaybeden Mert Küçükyumuk’un annesi Seher ve babası Aydın Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk’un annesi Hatice ve babası Abdurrahman Savran, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Küçükyumuk ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Aile yakınları güçlükle ayakta durabildi.