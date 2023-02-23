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İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI | İzmir diri fay haritası ile İzmir deprem bölgesi mi, fay hatları hangi ilçelerden geçiyor?

İzmir deprem haritası: Diri fay hattı haritası ile İzmir'de deprem riski en yüksek ilçeler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından diğer deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız Türkiye deprem risk haritasını sorgulamaya başladı. Yaşanan acı olayın ardından İzmir'de fay hattının nerelerden geçtiği ve deprem riski olan semtler gündeme geldi. İzmirliler, İzmir aktif fay hattı haritası ile riskli ve risksiz ilçeleri merak ediyor. İşte 2023 İzmir fay hattı haritası ile İzmir'deki en riskli ve orta riskli semtler...

Giriş: 23.02.2023 - 00:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  •  Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de deprem her zaman bir risk teşkil ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından vatandaşlarımız yaşadığı şehirlerdeki deprem riskini sorgulamaya başladı. Deprem uzmanları tarafından oluşturulan 'İzmir Risk Haritası' ile İzmir'de deprem riski yüksek ve düşük olan ilçeler gösteriliyor. İşte İzmir deprem haritası ile İzmir'de deprem riski olan yerler...

  • İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN SEMTLER

    İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir. 

  • EN RİSKLİ SEMTLER

    Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ,

    Kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar,

    En güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.

    TÜBİTAK kaynaklı araştırmada, İzmir merkez ile Aliağa ve Menemen'de 4'ten büyük depremler tespit ediliyor.

    İzmir'deki en riskli semtler Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir. İzmir'deki projeyi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK'la birlikte yürütüyor.

  • İZMİR AKTİF FAYLARI

    İzmir'de diri-aktif fayları aşağıdaki gibidir:

    Gediz Grabeni Batısı Fayları

    Dumanlıdağ Fayı

    Bornova Fayı

    İzmir Fayı

    Cumaovası Fayı

    Karaburun Fayı

    Gümüldür Fayı

    Karaburun Fayı

    Gümüldür Fayı

    Tuzla Fayı

    İZMİR DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

  • BATI ANADOLU'DAKİ ÖNEMLİ FAY HATLARI

    Fethiye-Burdur Fay Zonu

    Gökova Grabeni

    Knidos Fayı

    Büyük Menderes Grabeni

    Yavansu Fayı

    Küçük Menderes Fayı

    Gediz Grabeni

    Simav Grabeni

    Foça-Bergama Fay Zonu

    Kuzey Anadolu Fayı

    Eskişehir Fayı

     

  • Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen'de 16 noktaya deprem kayıt istasyonu kurulduğunu belirtti.

  • Projenin 4 milyon TL'ye mal olacağını ifade eden Zafer Akçığ, 4'ten büyük depremleri tespit etmeye başladıklarını, elde edilecek sonuçların 3 yıl sonra rapor halinde resmi kurumlara verileceğini vurguladı. Araştırma alanındaki depremleri kayıt altına almakla kalmadıklarını söyleyen Akçığ, suni depremler de yarattıklarını ve inceleme yaptıklarını ifade etti.

    Dünyada deprem açısından en riskli 20 yer arasında İstanbul ve İzmir'in yer aldığını bildiren Akçığ, "İstanbul'da dış kaynaklı deprem incelemesi yapılıyor ama İzmir'deki yerli kaynak kullanılarak yapılan en büyük inceleme olacak" diye konuştu.Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen'de 16 noktaya deprem kayıt istasyonu kurulduğunu belirtti.

  • 4 ÖNEMLİ FAY

    "İzmir'de 7 veya daha üstündeki büyüklükte deprem olmaz" yaklaşımının doğru olamayacağını söyleyen Prof. Dr. Akçığ, kentte tehlike arz eden 4 önemli fay bulunduğunu hatırlattı.

  • 2023 İZMİR FAY HARİTASI VE DEPREM RİSK HARİTASI

    Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, 2020 yılında İzmir için kritik bir uyarıda bulunmuştu. Murathan, "İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var" demişti. İşte Murathan’ın İzmir fay hatlarına dikkat çektiği açıklaması…

    Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, daha önce yaşanan İstanbul depreminin ardından önemli açıklamalarda bulunarak, İstanbul’da bir fay hattı varken, İzmir’de 13 ayrı fay hattının olduğuna dikkat çekmişti. Murathan, kıyı bölgelerinin risk altında olduğunu, söz konusu 13 fayın önemli bir kısmının kent yerleşiminden geçtiğini vurguladı.

  • Fayların birçoğunun kent merkezinden geçtiğine dikkat çeken Murathan, İstanbul depremi kadar İzmir’in de konuşulması gerektiğini söyledi. Murathan, "İstanbul’da deprem üretme potansiyeli olan şimdi tek bir fay hattımız var; Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bunun İstanbul segmenti. İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var. Bunlar güncel, aktif, diri fay dediğimiz deprem üreten faylar. İzmir aslında tektonik bir kent yani bir fay kenti. İzmir’de 13 fayın önemli bir kesimi kent yerleşiminin içinden geçiyor” diye konuştu.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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