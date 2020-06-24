İzmir'deki uyuşturucu operasyonu davasında karar çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde geçen yıl yapılan ve Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyon kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Kovid-19 salgını nedeniyle duruşmaya getirilmedi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla savunmaları alındı.
Tutuklu sanık Yasin Yaşasın'ın avukatı, polis tutanağını kabul etmediklerini, huzurda dinlenen polis memurları ile tutanakların birbirleri ile çelişkili olduğunu savunarak, "Uyuşturucuların yakalandığı araç müvekkile ait değildir. Müvekkilin sağlık durumu kötüdür. Tahliye talep ediyoruz." dedi.
Tutuklu sanık Adem Çolak'ın avukatı da "Müvekkilin tek suçu Yasin Yaşasın'ın akrabası olması ve uzun süreli sigortalı çalışanı olmasıdır, onun dışında hiçbir delil yoktur. Müvekkil Yaşasın'ın 'git Aliağa'daki depodan bitki tohumlarını getir' demesi üzerine bu emri yerine getirmek için gitmiştir, sonra yoldaki çevirmede resmi polis memurlarını görünce durmuştur. Müvekkil taşıdığı torbaların tohum olduğunu bilmektedir. Yaşasın kendisine bu şekilde söylemiştir." ifadesini kullandı.
Tutuklu sanık, eski Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun avukatı da müvekkilinin uyuşturucuları yakalatan kişi olduğunu savunarak, hakkında etkin pişmanlık ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını ve tahliyesini talep etti.
Sanıklar da son savunmalarında suçsuz olduklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, firari bir sanığın dosyasının ayrılmasına, eski Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanığın 22 yıl 6'şar ay hapis cezası ve 900 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Heyet, 3 sanığın 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 16 sanığın da beraatine karar verdi.
Heyet, 2 sanık hakkında da daha önceden uyuşturucu kullanımı suçundan hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildiğini bildirerek, mevcut davanın düşürülmesine ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına karar verdi.
Ceza alan sanıklar "örgüt kurmak" suçundan beraat etti.
- Süreç
Aliağa ilçesinde 9 Ocak 2019'da düzenlenen operasyonda aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. 1 ton 200 kilogram skunk ile 500 gram likit esrar ele geçirildiği operasyonda 5 uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, 100 mermi, 2 pompalı tüfek ve 58 fişek yakalanmıştı.
Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı getirdikleri uyuşturucuyu, Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları öne sürülmüştü.
Polis kamerasına yansıyan operasyonun, Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğine vurulan büyük bir darbe olduğu belirtilmişti.
7'si tutuklu 30 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgütte yönetici veya üye olma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamalarıyla dava açılmış, 1 sanığın dosyası daha sonra ayrılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!