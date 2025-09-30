Habertürk
        İzmir'deki Halkapınar'da kirlilik | Son dakika haberleri

        İzmir'deki Halkapınar Deresi'nde kirlilik

        İzmir'in Konak ilçesindeki Halkapınar Deresi'nde biriken atık ve çöpler nedeniyle çevreye kötü koku yayıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:35 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:35
        İzmir'deki Halkapınar'da kirlilik
        İzmir'in Konak ilçesindeki Halkapınar Deresi'nde biriken çöpler, dün kentte etkili olan sağanağın ardından su yüzüne çıktı.

        Derenin bazı noktalarında atık ve çöplerin bulunduğu görüldü.

        Çevredekiler, etrafa kötü koku yayan dereden rahatsız olduklarını belirtirken, deredeki kirliliğe ve kokuya karşı yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

        #izmir haberleri
        #halkapınar deresi
