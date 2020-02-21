İzmir İstinaf Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 137 sanıklı davayı karara bağladı. İstinaf Mahkemesi, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkumiyet kararlarını onayladı.



Fevzi Çakır'ın haberine göre, Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan’a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onaylandı.

Sıkıyönetim Direktifinde sözde İzmir' sıkıyönetim komutanı ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen’e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onaylandı.

Toplam 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onaylandı.

2 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan neticeten verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası, 30 sanık hakkında “terör örgütüne üye olmak suçundan” verilen 10 yıl 6’şar ay hapis cezası ile 1 sanık hakkında “terör örgütüne üye olmak” suçundan neticeten 7 yıl 6 ay hapis cezaları onaylandı.