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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi

        İzmir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi

        İzmir'de düzenlenen operasyonda haklarında 13 yıl ile 39 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 01:22 Güncelleme: 01.03.2024 - 01:22
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        İzmir'de firari 5 hükümlü yakalandı
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        İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, suçluların yakalanmasına yönelik 22-29 Şubat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        AA'nın haberine göre; operasyonlarda, haklarında 13 yıl ile 39 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler H.U, M.B, İ.A, M.A.A. ve S.A, Bodrum, Buca, Bayındır, Bayraklı ve Menderes ilçelerinde yakalandı.

        Hükümlülerin, "dolandırıcılık", "kadına karşı şiddet", "tutuklunun kaçması", "silahla tehdit", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma", "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları bulunduğu belirtildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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