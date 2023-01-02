İzmir'de traktör kazası: 1 ölü

\u0130zmir in K\u0131n\u0131k il\u00e7esinde devrilen trakt\u00f6r\u00fcn alt\u0131nda kalan s\u00fcr\u00fcc\u00fc hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Yayakent Mahallesi nde ya\u015fayan Muhittin G\u00f6k\u00e7e nin kulland\u0131\u011f\u0131 trakt\u00f6r, tarlada hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t Foto\u011fraf: \u0130HA | Hayat\u0131n\u0131 kaybeden Muhittin Gökçe \t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t AA n\u0131n haberine g\u00f6re; trakt\u00f6r\u00fcn alt\u0131nda kalan G\u00f6k\u00e7e, olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan itfaiye ekiplerince \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. Sa\u011fl\u0131k ekipleri G\u00f6k\u00e7e nin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini belirledi. Kazayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131. *Haberin ilk foto\u011fraf\u0131 AA n\u0131n ar\u015fivinden al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.