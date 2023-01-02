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İzmir'de traktör devrildi, sürücü öldü

İzmir Kınık'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör tarlada devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

Giriş: 02.01.2023 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de traktör devrildi, sürücü öldü
İzmir'de traktör kazası: 1 ölü
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AA

İzmir'in Kınık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yayakent Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Gökçe'nin kullandığı traktör, tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Fotoğraf: İHA | Hayatını kaybeden Muhittin G&ouml;k&ccedil;e
Fotoğraf: İHA | Hayatını kaybeden Muhittin Gökçe

AA'nın haberine göre; traktörün altında kalan Gökçe, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sağlık ekipleri Gökçe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA'nın arşivinden alınmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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