İzmir'de traktör kazası: 1 ölü

İzmir'in Kınık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yayakent Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Gökçe'nin kullandığı traktör, tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

AA'nın haberine göre; traktörün altında kalan Gökçe, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sağlık ekipleri Gökçe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA'nın arşivinden alınmıştır.