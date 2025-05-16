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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de TIR bariyere çarptı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de TIR bariyere çarptı: 2 yaralı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 02:47 Güncelleme: 16.05.2025 - 02:48
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        İzmir'de TIR bariyere çarptı: 2 yaralı
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        İzmir'de Ö.Y'nin kullandığı TIR, İzmir-Çanakkale karayolunun Aliağa mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #İzmir
        #aliağa
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