İzmir'de TIR bariyere çarptı: 2 yaralı
İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
İzmir'de Ö.Y'nin kullandığı TIR, İzmir-Çanakkale karayolunun Aliağa mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.