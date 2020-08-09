Anık yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksi taşıma tarifesinin 2 yıl sonra güncellendiğini belirterek, diğer büyükşehirlerdeki gibi kısa mesafe düzenlemesine gidildiğini ve indi-bindi bedelinin 10 lira olduğunu aktardı.

Yeni tarifenin 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacağını belirten Anık, fiyat düzenlemesinin 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında olduğunu vurguladı.

Anık, akaryakıt, lastik, yedek parça başta olmak üzere giderlerdeki artışlar nedeniyle zamdan başka seçenek kalmadığına işare ederek, şunları kaydetti:

"Bir önceki fiyat düzenlemesinin yapıldığı Temmuz 2018'den bu yana tüketici enflasyonu TÜFE oranı yüzde 30 civarında gerçekleşti. Kilometre ücretindeki artış ise 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında, yaklaşık yüzde 16. Hem taksi kullanıcılarını hem de esnafımızı düşünerek UKOME tarafından böyle bir fiyat güncellemesine gidildi. Taksi müşterilerimiz ile esnafımızın en çok karşı karşıya geldiği kısa mesafe sorunu da çözüme kavuşmuş oldu. İstanbul'da 2 yıldır, Ankara'da da 1 yıldır uygulanan indi-bindi ücreti ile bu sorun İzmir'de de ortadan kalkacak."