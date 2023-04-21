Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İzmir'de takla atan otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, aile ziyaretine giden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasret Çağlar, dönüş yolunda yolcu olarak bulunduğu otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybetti

Giriş: 21.04.2023 - 23:35 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de takla atan otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti
DHA

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ödemiş İlk Kurşun mevkisinde meydana geldi. Recep Çağlar yönetimindeki otomobil, Çatal yönüne seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.


Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve sıkıştığı araçtan çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasret Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasret Çağlar'ın aile ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Halkın yararına verilen taahhütleri yerine getiririz"
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.