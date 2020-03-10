İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Yasin Mihaviş'in (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mihaviş tutuklandı. AA'nın haberine göre; zanlıya yardım ettiği iddia edilen eşi Ş.M.(28) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Menemen'de 4 Şubat'ta evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunulmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık Suriyeli hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu ağlarken bulmuştu.

Olayla ilgili tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. tahliye edilmişti. Aynı mahallede oturan Suriyeli Yasin Mihaviş 6 Mart'ta gözaltına almıştı.

Zanlının evden çaldığı altınlar, dere kenarındaki arazide gömülü bulunmuştu.