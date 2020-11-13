İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu ile irtibatlı olduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, 31 Ağustos'ta Adana’da yakalanarak tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.