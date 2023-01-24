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İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, aralarında husumet bulunduğu belirtilen F.A. ile Y.H. arasında tartışma yaşandı. Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Giriş: 24.01.2023 - 19:01 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
AA

Cengizhan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, aralarında husumet bulunduğu belirtilen F.A. ile Y.H. arasında tartışma yaşandı.

Kahvehanedeki vatandaşların araya girmesi üzerine taraflar dışarı çıktı.

Dışarıda da tartışmaya devam eden ikili, kavganın büyümesi üzerine birbirlerine silahla ateş etti.

Kavgada, F.A. ve Y.H. ile kahvehanedeki vatandaşlardan B.A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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